台東釋迦白鹿災助不同步 陳吉仲親勘強調因災損緩現

2019-08-29 13:41

［記者黃明堂／台東報導］白鹿颱風造成台東釋迦災損，農委會已公告列入現金救助，主委陳吉仲今天到台東勘災，特別指示相關單位站在農民角度來認定災損，也鼓勵農民踴躍加入釋迦保險，降低損失。

白鹿颱風24日肆虐台東造成釋迦損失，農委會25日先公告台東香蕉列現金救助，26日公告太麻里鄉釋迦納入現金救助，引起其他鄉鎮市釋迦農民議論，農委會於昨日下午針對縣府提報統計資料，正式公告台東縣釋迦品項納入現金救助，今起10天受理災農申請。

陳吉仲今天由立委劉櫂豪、縣府農業處長許瑞貴及台東市長張國洲及多位民代陪同，到康樂一處釋迦園勘損，多位農民說「欲無無淚」、「虛累累了」。陳吉仲一開始就澄清，因為這次釋迦災損，不像3年前尼伯特大量倒伏，馬上就能認定，白鹿的損害是在災後1到2天內才能顯現，查報要更多時間。

陳吉仲勘查的一處7甲地釋迦園，一眼看去除了少量落果，植株大都完整，枝葉也無明顯受損，不過，農民解釋之後，就讓人知道損失在哪裡了。

農民指出，這次果實大小顆都受到擦傷，表皮呈現黑點，目前的時令已無法重新剪枝、授粉來產生新的果實，因此，只能保留黑點果，日後採收以Ｂ果來賣，價格會少掉一半以上。

農民也說，釋迦植株最怕強風搖，現在看起來好好的，實際根系已受損，會逐漸死掉，以尼伯特來說，當年他倒了一千多株，後來陸續倒了兩千多株。

陳吉仲要求相關單位一定要站在農民的立場，來認定災損是否達到20％的現金救助標準。農改場則表示，將在明天召開說明會，教各公所人員辨識受損程度，最基本的是看園區倒伏狀況，再看幼梢有無損傷，有就代表根系搖晃受損，及果實有無擦傷，用這些跡象來綜合判斷受損程度。

劉櫂豪則說，釋迦災損的查報，各鄉鎮市公所都沒偷懶，主要是要彙集一定的資料，所以農委會昨天才根據縣府呈報的資料，宣布台東釋迦列入現金救助。

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