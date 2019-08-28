輸的請吃茹絲葵！ 她為完成舅舅的遺願 卻被店家善舉暖哭

2019-08-28 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕有時店家一個貼心的小舉動，會使受惠者深受感動，有網友在網路po文表示，他朋友（梁小姐）的舅舅生前最喜歡找晚輩打賭，每次的賭注都是輸的人要請吃茹絲葵，舅舅在兌現前卻因病去世，當她前往台中的茹絲葵要外帶餐點供奉舅舅，店家得知來意後不只多送一份焦糖布丁，還附贈一張店內照片，表示這是舅舅的保留席，讓當事人與網友們非常感動。

該網友昨日在臉書「爆怨公社」代po1則貼文，梁小姐與舅舅感情非常好，舅舅生前最喜歡與晚輩打賭輸的請吃茹絲葵，但還來不及兌現承諾卻因病去世，她們為了完成約定便前往台中的茹絲葵要外帶餐點供奉舅舅，因為餐點內有冰淇淋，店家建議他們內用，梁小姐便向店家說明原委後，不但在餐點內多放了一個焦糖布丁，還給了她們一張座位照片，表示是給舅舅的保留席，她在貼文中表示「謝謝你們對於這種事也能用心，雖然只是一個小舉動 但真的謝謝」。

網友們看到貼文後紛紛留言「好貼心的店家」、「好sweet，昨天才跟朋友說存一下，明年要去吃」、「我掉淚了，想到我過世3年的大姊」、「說好的牛排呢怎麼都是洋蔥啦」、「很有人情味，用愛經營」，也有網友分享自己附近的貼心店家「真的我兒子往生時，附近的清心每天多幫我留兩杯飲料帶去給他拜拜，真的很感動」。

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