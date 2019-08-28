鯉魚潭空拍美景曝光！竟像一隻大蝴蝶 網友驚豔

2019-08-28 19:36

〔記者佟振國／南投報導〕近年來空拍機大行其道，也提供民眾不同的觀景視角與新體驗，最近有民眾利用空拍機拍下南投縣埔里鎮鯉魚潭全景，PO網分享，有人認為首次一窺鯉魚潭全貌真的很美，湖面形狀就像一個啾咪大愛心或是一隻翩翩飛舞的蝴蝶，不妨將鯉魚潭打造成愛情蜜月勝地。

埔里鎮鯉魚潭因周邊湖光山色，風景優美，而有「小西湖」美譽，多年前也被鎮民票選為埔里12大景點之一，鯉魚潭四面環山、一般遊客受限地形、交通因素，無法一窺鯉魚潭全貌，近幾年空拍機流行，也提供不一樣的賞景角度。

最近有空拍機玩家拍下鯉魚潭的全景PO網分享，鯉魚潭湖面被知名的柳堤一分為二，也有網友發現湖面形狀很像一個大愛心或是大蝴蝶，引起鄉親不小的討論，認為第一次從空拍角度看鯉魚潭，也有人認為這個愛心形狀好像左右有點不對襯，但也有網友打趣回應「就像一般人一樣，哪有不偏心的呢？」一樣的景點也創造不一樣的話題。

埔里天泉溫泉會館表示，近幾年鯉魚潭周邊推動生態復育有成，成為蝴蝶的重要棲地，春、夏季節蝴蝶成群飛舞，蝴蝶被視為吉祥美好的象徵，戀花的蝴蝶也代表甜美的愛情，讓鯉魚潭成為愛情蜜月勝地，遊客不妨到鯉魚潭賞愛情之湖、欣賞美麗的蝴蝶，也能品嘗以蝴蝶食草特製的蝴蝶餐。

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