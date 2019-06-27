水母飛上天？ 空拍玩家拍下雨中奇景

2019-06-27 17:52

〔記者蔡文居／台南報導〕海底水母天上飛？台南市空拍玩家沈統斐前天在白河遇見雨中奇景，隨即拍下，只見遠方烏雲密布，大雨呈絲狀傾瀉而下，彷彿一隻巨大水母要飛上天，十分壯觀！

這幾天鋒面雲系一波接一波靠近台灣，南台灣天氣十分不穩定。家住台南的沈統斐是一名專業的空拍玩家，前天傍晚他在白河巧遇這雨中奇景，拍下精彩畫面，今天他上傳到臉書與大家分享，這奇特景象看似「水母飛上天」，又像是「雨中屏幕」，令人驚艷。

沈統斐說，他只是純拍拍台南美景，當時他從白河往西拍，所以這景象可能在新營或更遠的方向。

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