新建隧道環評過關 阿里山林鐵2022年底全線通車

2019-08-28 19:54

〔記者劉力仁／台北報導〕阿里山森林鐵路42號隧道路段因風災導致十字路站與屏遮那站之間無法通行，且復建困難，農委會林務局規劃於既有42號隧道東側興建新隧道，全長約1104公尺，環保署環評大會今天通過環評案，預計2022年底全線通車。

阿里山林業鐵路俗稱阿里山小火車，於1912年通車，全線71.4公里，原為日治時期阿里山林場林木運輸的交通工具，轉型觀光用途後，成為許多遊客熱愛景點，為國家級文化景觀。2009年8月8日的莫拉克風災，重創阿里山林鐵，全線出現421處毀損，陸續修復後，2015年9月全線試運轉成功，沒想到同年9月28日又因杜鵑颱風來襲，58公里處出現約55公尺長的大崩塌，42號隧道也毀損。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處原規劃三復健方案，分別是原地復建蓋明隧道、蓋長橋樑、興建新隧道改線，考量興建新的隧道地質比較穩定，施工不易受天候影響，最後選擇興建隧道改線的方式重建。

新建隧道規劃於既有42號隧道東側，於里程58k+402.600 處改道，於里程58k+440 入洞，並於既有43號隧道里程59k+544.823（舊里程為59k+387.009）出洞，全長約 1104公尺，預計投入3.91億元重建。採取最新的工法「鑽炸」的方式，精準用火藥，減少對環境的破壞。

「環評這最重要的一關過了，好高興，民國111年底可以全線通車」農委會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修表示，最重要的環評過了，會全力進行復建工作，當地鄒族族人也深切期待。

環評委員除了關切施工地點地質是否容易崩坍之外，也關切土石如何處理，施工單位預計新建隧道開挖產生土石方實方約3.1萬立方公尺（鬆方約3.72 萬立方公尺），橫坑開挖產生土石方實方約0.4萬立方公尺（鬆方約0.48萬立方公尺），合計實方約3.5萬立方公尺（鬆方約4.2萬立方公尺），將於原42號隧道內及屏遮那平台設置2處土石堆置場，堆放土石。

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