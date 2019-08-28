白眼女神、台劇女王現身！ 集集防災包網紅名人相挺

2019-08-28 20:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕921大地震下月將屆滿20週年，位在震央的集集鎮推出集集防災包「積集包」，盼提升民眾防災意識，並邀請知名藝人、政壇新生代以及網紅YouTuber拍攝宣傳片，知名人士都義務參與，鎮公所盼透過名人號召力，建立民眾防災憂患意識，防患於未然。

集集鎮長陳紀衡表示，為推廣集集防災包及宣導防災意識，特別邀請許多知名人士響應，都是義務幫忙，很多人得知後都一口答應，非常「阿莎力」，盼在921將屆滿20週年的同時，民眾也能回頭檢視各自的防災準備，提升居家應變能力。

陳紀衡說，公所提供的防災包內容有乾糧、水、護理包、口罩，手電筒、電池，以及鋁箔毯、手套、口哨等基本物資，民眾可依此準備，29日晚間8點公所也會推出防災包開箱影片，供各界參考。

公所表示，參與拍攝的知名人士包括立委林昶佐，高雄市議員「白眼女神」黃捷、台北市議員「呱吉」邱威傑，以及台劇知名八點檔女主角連靜雯，曾拍攝南投中寮熱血教師故事的電影「老師，你會不會回來？」男主角是元介，曾為集集拍攝旅遊影片的藝人「香蕉」等。

還有身為南投人的網紅眼球中央電視台主播「視網膜」陳子見，以及母親是集集人的YouTuber「志祺七七」等，每位知名人士都是無償演出，熱情響應防災包宣傳影片，希望能喚起國人對防災準備的重視，積極面對防災課題。

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