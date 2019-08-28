不是莊笑維！9/1日起南投這家超商騎樓「禁菸」…

2019-08-28 07:26

〔記者謝介裕／南投報導〕癮君子注意了﹗

南投縣草屯鎮緊鄰佑民醫院的1家全家便利商店，因經常有民眾在屬於戶外空間的騎樓吸菸，雖然未違反法令，但菸味不時飄入院內，令就診患者更加難受，該便利商店遂順應民意申請將騎樓劃入禁菸場所，也獲衛生局核准並公告9月1日起生效，屆時，將成為全縣第1處騎樓全面禁菸的公共場所，違者將可依菸害防制法處2000元至1萬元不等罰款，不容民眾輕忽，以免受罰。

繼無菸校園、無菸公園後，南投縣衛生局今年將「無菸社區」列為重點工作，打算將菸害防治工作擴及非法定的室外公共場所，如今獲草屯佑民醫院旁全家便利商店率先響應，也令衛生局人員十分欣慰，並希望藉此達到維護醫療場所健康就醫環境的效果。

南投衛生局表示，南投是典型農業社會，非法定限制的戶外公共場所，經常可見癮君子吞雲吐霧，與都會區相較，想要改變民眾在戶外抽菸的習慣，更顯得困難許多，但該局並不會氣餒，畢竟吸菸有害健康，進而為社會大眾營造免於2手菸危害的環境盡分心力。

衛生局說，癮君子無論菸齡多久，戒菸對身體健康一定有幫助，民眾若有戒菸需求，可撥打免費戒菸專線0800-636363，或至縣內各鄉鎮市衛生所、戒菸服務合約醫院、診所、藥局請求專業人員協助，相關戒菸服務合約醫事機構資料，可上衛生局網站公告區及醫療資源查詢。

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