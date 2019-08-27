大溪老街拚國際觀光 招募英語步行導覽員60名

2019-08-27 22:18

〔記者李容萍／桃園報導〕大溪不僅是桃園經典旅遊景區，去年榮獲台灣十大經典小鎮，桃園市政府觀光旅遊局持續提升大溪國際觀光能量及能見度，廣發英雄帖，對外招募英語導覽員，預計招募並培育60名英語導覽員，完成訓練並測驗合格經錄取者，就能帶領國際遊客深度遊覽大溪老街。

觀光旅遊局長楊勝評表示，此計畫透過培訓課程增進受訓人員英語及導覽能力，招募的60名英語導覽員，資格不限，只要是有熱忱、希望擁有國際導覽服務經驗的朋友都非常歡迎，以桃園大專院校學生、18至30歲青年，以及托福80分以上或多益850以上或雅思6分以上或同等英文檢定認證者優先，即日起至9月20日採線上報名（https://reurl.cc/ma81G）。

楊勝評說，培訓課程包括城市步行導覽、在地文史、景點走訪、導覽技巧等4堂課，安排於10月中下旬舉辦兩階段（室內及室外）口試測驗，依總成績錄取10名導覽員、備取10名，通過測驗並經錄取者，就有機會於11月實際帶領外國旅客在大溪老街周邊進行深度導覽，路線涵蓋大溪橋、大慶洞、石板古道、中正公園、大溪木藝生態博物館、新南老街、建成商行、福仁宮、後尾巷、和平老街，導覽時間約2.5小時。

觀旅局市府歡迎有意願、有服務熱忱的朋友報名，藉此導覽服務拓展人生視野及增進未來職涯發展機會；另參考國外步行導覽給付經驗，導覽員無給職，採自由小費制，會建議旅客依感受給予每次100至500元。

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