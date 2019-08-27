國衛院趣味科普日 苗栗親子玩中學

2019-08-27 13:36

［記者鄭名翔／苗栗報導］國家衛生研究院不僅為國家生物醫學的研發重鎮，近年也積極與民眾互動，今早推出暑期科普日活動，邀請苗栗鄉親、學子走進園內，由13個專責研究單位設計趣味的科普關卡，讓小朋友們從遊戲中學習新知；國衛院主任秘書吳秀英表示，藉此活動讓民眾認識國衛院的研究領域，也激發孩童們對科學的興趣，進而成為國家人才。

原本嚴肅的研究學術殿堂，今早充滿兒童的歡笑聲，國衛院精心設計13道闖關關卡，包括認識氣候變遷、防治病媒蚊、個人健康、醫療儀器運作、解答成癮藥物危害、細胞DNA組成、癌症治療、奈米科技等，讓艱深的知識透過簡單的遊戲操作，讓孩子們從做中學、融會貫通。

近來登革熱疫情延燒，國家蚊媒中心設計繪有各式家具、容器的圖卡，讓親子們認識居家環境中潛藏的病媒蚊孳生場所，並透過「巡、倒、清、刷」四字口訣共同打擊登革熱；蚊媒中心博士後研究員張德斌表示，將知識轉化為圖像的卡片，讓孩子動手做，讓知識傳遞更簡易、同時也能深刻記住防疫關鍵。

吳秀英說，過去國衛院扮演任務導向的研究型單位，但也希望能善盡社會責任，一開始發想是讓員工子女實地認識父母的工作內容，而後逐步擴大的社區，讓每個研究所設計不同攤位，讓學子們能以簡單方式入門艱澀知識，未來也會持續為不同年齡層的孩童設計專門課程，歡迎各學校、機構預約參訪。

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