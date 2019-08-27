宜蘭公娼走入歷史 她細說：我媽媽經營妓女戶的日子

2019-08-27 13:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕羅東鎮康樂巷內的「松月屋」，是宜蘭縣「開業」最久的公娼，松月屋張柳姓負責人，去年10月病逝後關門，執照被縣府撤銷，宜蘭縣政府今廢除「宜蘭縣性交易服務者及管理自治條例」，宣告公娼走入歷史；張柳女士的女兒，見證康樂巷從繁華走向沒落；她說，康樂巷繁華時人潮不輸媽祖遶境，但洗盡鉛華後，終將回歸平靜。

羅東鎮妓女戶位於市中心的仁和里康樂巷，從巷口至巷底全長約100公尺，1970年代為全盛時期，包含茶館、公娼在內，30多家聲色場所林立在窄巷內，不分白天、黑夜，尋芳客絡繹不決，推開木製的房門，點著紅燈的小隔間就是男人們的「天堂」。

公娼採統一價格，最初從100元開始起算，後來隨著物價上漲，直到「松月屋」休業前，交易價最高也僅漲至600元，在早期屬於經濟、實惠的選擇。

康樂巷的客人多以外省退休老兵，或太平山林場、羅東木材廠的藍領階級為主，入夜後在寂寞巷內找尋一絲安慰。「松月屋」現在的張姓女主人回憶，早期康樂巷繁華景象，堪比媽祖遶境，一個小姐1天接客數次，是常有的事情。

公娼與私娼不同，需要有政府核發的營業執照，小姐每週也需定期至衛生所、醫院抽檢，隔間內的衛生條件也必須符合標準；張女說，「經營公娼要求比任何行業都來得嚴格」。

張女說，會出來當小姐，家裡多半有苦衷，「否則不會有人願意出賣自己的肉體」，長約100公尺的小巷，不僅是解決男人的寂寞，也是讓這些出外小姐有安身立命的地方。

不過，隨著酒店、KTV興起，平均年輕超過50歲的公娼，不敵年輕私娼的競爭，加上老工人、外省老兵逐漸凋零，康樂巷從繁華走向沒落。

年過花甲之年的小姐，1天接不到1名客人成了常態，直到松月屋關門前，巷弄內僅剩巷內此起彼落的電視聲，小姐大聲吆喝接客的景象已不復見。

「松月屋的結束，象徵一個時代的終結」張女說，康樂巷的公娼，都是同一時間領牌，去年結束營業的松月屋，剛好在巷內立足半世紀，也是宜蘭存在最久的公娼。

張女說，她的媽媽靠著松月屋，將她們一家拉拔長大，看到母親辛苦經營的店關門，確實很難過，但迫於現實壓力，大大的松月屋3個字只能拆掉，洗盡鉛華。

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