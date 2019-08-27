全台首創超萌婚禮！ 北市推Hello Kitty聯合婚禮

北市民政局今年將推出全台首創的Hello Kitty主題聯合婚禮。（記者蔡思培攝）

2019-08-27 11:35

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市每年都會舉辦聯合婚禮，北市民政局今年更推出全台首創的Hello Kitty主題聯合婚禮，不只會邀請大人小孩都喜歡的Hello Kitty擔任嘉賓，新人還可以獲得限量Hello Kitty紀念版結婚證書，今天中午12點起開放報名。

台北市自民國62年起辦理聯合婚禮，今年的第2場聯合婚禮更邀請Hello Kitty擔任婚禮嘉賓，不僅為婚禮注入可愛、活潑元素，也希望藉Hello Kitty將幸福浪漫氛圍傳遞給大家。這次的主題婚禮將於10月26日上午在台北市立大學天母校區體育館舉行，民政局邀請新人以Hello Kitty的代表物「蝴蝶結」為dress code搭裝，Hello Kitty也會攜帶另一位神秘嘉賓出席婚禮。婚禮當天也會準備紀念版結婚證書及Hello Kitty限量賀禮送，現場將抽出一對幸運的新人，贈送Hello Kitty專機沖繩來回雙人機票。

Hello Kitty主題聯合婚禮，報名時間為今天中午12點起至9月3日，預計受理100對準新人報名參加，報名不需費用，在台北市設籍或就學、就業的準新人皆可報名參加，報名方式及相關訊息將公布在民政局台北市聯合婚禮網站。

民政局長藍世聰表示，民政局每次準備聯合婚禮都絞盡腦汁，希望讓市民留下永恆回憶，因為人生就只有一次結婚。目前台灣在面對高齡化、少子化問題，想提高生育率就是要結婚，他鼓勵大家除了參加聯合婚禮，也能增產報國。

婚禮當天Hello Kitty還會攜帶另一位神秘嘉賓出席。（記者蔡思培攝）

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