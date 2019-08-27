超有梗！華航形象廣告強摘國際廣告節3大獎項殊榮

2019-08-27 11:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中華航空2019年全新品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，以新型態旅行紀念品概念發想，喚起每趟旅程帶來的不同意義。影片自6月14日起在YouTube及Facebook首播後，引發網友高度共鳴，已衝破900萬觀看人次，更獲得亞洲最大廣告盛會韓國釜山廣告節（AD Stars）三大獎項殊榮，躍上國際舞台。

華航表示，形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」自6月14日起於網路 YouTube 頻道及 Facebook 粉絲專頁首播後，隨即引發網路高度共鳴、並進熱搜排行榜，截至目前已超過900 萬觀看人次，並獲得國際媒體關注；繼榮登美國權威行銷媒體《廣告周刊》 （Adweek） 每日最吸睛廣告 （AD OF THE DAY）後，再獲亞洲最大廣告盛會韓國釜山廣告節（AD Stars）三大獎項殊榮，為華航形象廣告寫下歷史新頁。

華航近年形象廣告都以幽默、有趣的方式，訴說每趟旅行的小故事。2017年「#帶爸媽去旅行」訴說兒時由爸媽帶著一起旅行，但卻早已塵封的記憶，進而喚醒記得帶爸媽一起旅行，創造屬於家庭價值的共同意義；2018年「#說好的旅行呢」，則是約好的旅行卻未履行，喚醒旅客留在腦海深處的承諾。

華航今年則推出「#旅行帶給你的紀念品」，希望用紀念品來傳達每趟旅行，都很有可能為人生帶來些什麼，是學習、是體驗、還是開啟新生活？以及只有靠自己去旅行，才能探索與發現的幸福與溫暖；一舉拿下韓國釜山廣告節影片技術類/腳本項金獎、影片類/企業機構項及影片類/娛樂休閒、旅遊項銀獎三項重要獎項。

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