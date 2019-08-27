溪頭避暑不塞車 台灣好行「限定版380元優惠」

2019-08-27 10:28

〔記者謝介裕／南投報導〕入夏以來，氣溫不斷飆高，南投縣「溪頭旅遊軸線」堪稱是大家心目中避暑的第一首選，為了避免交通打結影響遊興，縣府建議民眾可以搭乘台灣好行溪頭線前往，尤其暑假期間，客運業者不但推出「限定超值優惠380元套票」，且還可於線上選購去回程車次，不必再花時間至現場排隊等待，可說是一舉多得！

南投縣府觀光處表示，「溪頭旅遊軸線」群山繚繞、地景資源豐富，擁有渾然天成的自然美景，包括台大實驗林管處溪頭自然教育園區、太極美地、杉林溪森林生態渡假園區、鳳凰谷鳥園、妖怪村等等，相當適合親子外出踏青遊玩，除了24小時線上訂位系統以外，客運業者更於暑假期間更推出「限定超值優惠380元套票」，內含限量版一卡通（加值180元）以及溪頭然教育園區門票1張，除此，台灣好行溪頭線也聯合高鐵推出聯票，高鐵標準車廂對號座來回車75折及溪頭線優惠價320元，可說是物超所值。

據台大實驗林管處資料，溪頭今年暑假光是平日，每天就湧入4、5千名遊客，星期假日動輒破萬，以致對外延溪公路因無法負荷過量的車流量，導致車陣經常綿延1、20公里，因此，縣府也特別呼籲民眾能多加利用公共運輸工具。

尤其，「台灣好行溪頭線」是專為溪頭旅客規劃設計的，從台灣各大景點所在地附近的各大台鐵、高鐵站接送旅客前往溪頭，不想長途駕車、參加旅行團出遊的旅客，搭乘「台灣好行溪頭接駁旅遊服務」，堪稱是最適合自行規劃行程、輕鬆出遊的好方式，也符合節能減碳的旅遊新風潮，相關訂位資訊可洽台灣好行官網。

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