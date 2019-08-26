「桃園夜市最夏趴」獲好評 今晚起移師桃園觀光夜市

2019-08-26 20:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府經濟發展局上週在中壢觀光夜市舉辦「桃園夜市最夏趴」，其中以夜市夏夜氛圍打造的桃園限定快閃夏趴屋「桃園JUICE BAR」，吸引不少民眾搶拍、打卡，深獲喜愛。

延續這波熱潮，經發局今晚將最夏趴移師到桃園觀光夜市，邀請民眾至31日止到現場一同「夏趴一下」，消費滿百還可獲摸獎券，最大獎項e-moving電動車將由桃園市長鄭文燦於31日在桃園觀光夜市抽出。

經發局指出，桃園夜市最夏趴上週在中壢觀光夜市造成一日網美旋風，其中「桃園JUICE BAR」還有「桃沁你心」限量扭蛋活動獲得民眾青睞，最終場於26日至31日止，在桃園觀光夜市的大華七街及正康二街交叉口登場，邀請民眾到桃園觀光夜市享受美食後，再到夏趴屋拍照，並上傳至「桃園有好市」臉書粉絲專頁活動貼文標記兩位好友，還可以參與線上抽獎活動。

經發局說，前120名參與的民眾不僅可獲得扭蛋1次，還有機會獲得500元購物金，或活動專屬限量飲料提袋等其他好禮；另，響應政府推廣環保綠生活，民眾在活動期間自行攜帶環保餐具或環保袋參與活動，還可再獲得1張摸彩券，有機會抽中e-moving電動車、50吋液晶電視及折疊式腳踏車等好禮。

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