頭份新夜市合法性惹議 業者喊冤盼縣府訂自治條例

2019-07-18 09:16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市「紅不讓」頭份觀光夜市即將於明天開幕，但卻引發外界質疑是否合法，頭份市公所稱業者未曾提出申請，但業者認為，苗栗縣未訂定攤販自治條例，讓欲合法申請、光明正大做生意的業者無法可循，再加上有關單位怠惰、互踢皮球，反而導致民眾困擾，呼籲苗栗縣政府盡速訂法，「若有違規心甘情願受罰。」

林姓業者稱，縣府曾說將於6月訂定攤販自治條例，但至今卻只聞樓梯響，讓業者白等數個月，「每個月租金照繳，讓人搥心肝」，強調該址為公共設施保留地，為私人土地，公所無徵收計畫本就可依法作為臨時攤販集中區，並無違法。

縣議員曾玟學指出，苗栗縣未定攤販自治條例，仍依據無法律效力的台灣省攤販管理規則，難適用於集中式攤販管理，使得縣內攤販管理處於法律真空狀態，業者無法遵循、後續管理恐有漏洞，建議縣府應因地制宜制定規範，針對距離學校、醫院、攤販年限等進行明確限制。

苗縣府工商處長黃智群解釋，台灣省攤販管理規則屬於行政規則，仍可予以援用，該夜市主管機關為頭份公所，業者須依法向公所提出申請，經公所同意並管理，後續若有噪音、交通、環境等問題，也有相關法規得以裁處。

黃智群表示，縣府已初擬攤販自治條例草案，但因臨時攤販集中區態樣太多，未來條例內容會明確訂定各業者申請時，須提送明確經營管理計畫，將攤位管理範圍、內容、數量、時間納入，方便讓各公所依個案審核，細部內容仍在研議，也會與關心的議員討論。

黃智群指出，該夜市的廁所經查報為違建，已勒令停工，但業者仍持續施工，最快將於今日依建築法移送苗栗地檢署，至於昨日新增的牌樓，也已請頭份公所查報。

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