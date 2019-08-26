自來水管破管造成小港9里3度停水 斥資1500萬汰換

2019-08-26 20:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區山明路300mm自來水管線破管，造成小港區9里在8月間3度無預警停水，立委賴瑞隆今天邀集水公司及里長們召開協調會，水公司允諾斥資1500萬元汰換管線，年底前完成。

賴瑞隆針對山明路自來水管線召開協調會，尋求改善方法，水公司副總經理王明孝、第七區管理處副處長邱憲龍及地方里長與會。

賴瑞隆指出，山明路300mm自來水管線為供輸拷潭給水廠至小港區的主要供水幹管，管齡逾27年，8月已經發生3次無預警停水事件，影響涵蓋順苓、正苓、宏亮、松金、二苓、泰山、店鎮、六苓、山明、大苓及濟南等9里，多位於人口稠密的住宅區及營業商家，無預警停水造成店家損失，另有多處設有抽水馬達的住家，因非計畫性停水後，未及時察覺造成抽水馬頭空轉損壞。

王明孝表示，將投入1500萬元經費，將原300mmPVCP自來水管線，汰換為300mmDIP材質，強化該路段管線材質、延長自管線壽命及降低破管漏水風險，預計於年底前施作完成。

王明孝說，管線汰換施工前，也將優先增設小港區山明路300mmPVCP沿線排氣閥5只，改善外圍聯絡管線以增加迴路控制，以利管線連通供水，預計9月5日前完工。

賴瑞隆要求水公司，往後若因非計畫性停水，應即時通報上網及聯繫各里辦公處，並以巡邏車廣播方式告知里民，定點加派水車，並加速自來水管線汰換工程。

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