日月潭水「硬」！魚池盼接地下水 南投縣府「解套」

2019-08-10 11:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣魚池鄉民生用水，近年受日月潭乾旱與水質偏「硬」影響，鄉民盼能改接地下水，為此，魚池鄉公所、台灣自來水公司，近期在鄉內成功鑿取水質、水量穩定的地下水井，並與南投縣政府協調開挖縣道，以便接管，縣長林明溱考量近8000人、佔大半魚池鄉民的飲水需求，同意水公司開挖刨鋪縣道，但須不影響明年農曆春節交通。地方爭取多時的接管地下水，終獲解套。

南投縣魚池鄉的民生用水，大多取自轄內日月潭的水源，經水公司抽取、過濾、淨化後，才送至鄉內家戶使用，水質符合飲用水標準，惟地方民眾反映，近年水庫頻傳乾旱，加上燒開水多少會留下白色石灰質，因此希望能早日接管地下水井。

縣長林明溱表示，地下水的接管工程，需開挖縣道，但因該路段重鋪迄今還未滿2年，惟經會勘與地方民眾討論後，考量鄉民對於民生用水品質的期待，同意水公司負責開挖埋管，完成道路重鋪作業，並要求不能影響農曆春節的交通運輸。

水公司表示，大林村深水井已開鑿完成，出水量可滿足大林村供水，以及作為魚池市區供水備源所需，感謝縣府同意由該公司自行修復路面，近期將儘速設計發包，並趕在農曆過年前完成接管與路面修復。

魚池鄉長劉啟帆表示，感謝縣府與水公司支持地下水接管工程，凡開挖涉及到鄉道部分，公所將全力配合水公司施作，盼讓水質、水量皆穩定的地下水，可早日服務大半魚池鄉民。

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