埔里9里居民留意！ 自來水管線汰換今起1個月

2019-08-05 13:38

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮大湳里中山路1段自來水管線經常破管滲漏，影響供水品質，今起展開管線汰換工程，預計9月6日完工，工期長達1個月，導致水壓降低及停水範圍涵蓋沿線9里逾800戶，自來水公司提醒用戶利用晚間儲水備用，減壓停供期間建議關閉抽水馬達，以免機器空轉過熱受損。

自來水埔里營運所表示，施工路段由台14線大湳橋至中山路與信義路口，今起施工，配合9月初公路總局埔里工務段進行路面刨除重新封層，管線汰換工程須趕在9月6日全部完工。

本次工程週一至週五上午8點至下午5點施工，因雨及例假日、國定假日不施工，考量8月15日為農曆中元節，家戶祭祀用水量大，也不施工，至於減壓及停水區域，包括中山路1段以南、北環路以北、中山路2段以西、福興路以東，涵蓋蜈蚣、大湳、北安、北梅、枇杷、泰安、杷城、北門、西門等9里逾800戶，呼籲用戶利用晚間儲水備用，家有裝設抽水馬達用戶，建議減壓停供時段能閉關馬達，以免空轉過熱受損。

埔里營運所指出，本次工程主要因該路段自來水管線老舊，經常破管滲漏，今年5、6月間即發生多次，工程人員必須停水開挖路面，找出破管漏水點修復，不僅影響供水品質，道路挖挖補補，近中峰國小前路段也是處處補丁，盼管線汰舊換新後能一勞永逸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法