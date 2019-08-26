號誌夏季措施快開學未恢復 家長質疑、北市府說明

2019-08-26 17:30

〔記者郭安家／台北報導〕7月夏季均溫破34度，為了體恤路人，台北市交工處6至9月推出交通號誌夏季秒數，但台北市議員汪志冰接獲家長陳情，指北市學校119處行人專用時相近期也取消，卻常在開學前未準時啟用，造成學童通行時險象環生，開學在即，近日有家長向相關單位反映，不是毫無下文就是互踢皮球，今年再度遇到相同狀況。

對此，交工處主秘王菁萍受訪強調，不會發生此狀況，8月30日將開學，而前一天返校日交工處則會在交控中心設定恢復，近2天也會發新聞稿告知民眾。

交工處表示，因北市7月均溫飆破34度，6月至9月間推出紅綠燈夏季秒數，平均一個路口縮短30秒的紅燈，包含行車紅燈跟行人紅燈；暑期學校周邊又分兩種作法，其一、因為學生及行人使用率較低，行人專用時相會暫時取消，其二、將三色紅綠燈改成閃黃燈運作。

但汪志冰說，有國小家長會長陳情，近日曾向相關單位反映開學時應如期恢復，因過去時常在開學時未準時恢復，未料，卻被相關單位踢皮球，唯恐危及學童用路安全；汪說，相信這絕非單一個案，如果每年暑假結束前，相關單位不主動配合處理，安全影響層面甚大。

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