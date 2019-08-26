弘文中學舉辦英語暑期營隊 嘉惠潭子國中學生

2019-08-26 14:38

〔記者歐素美／台中報導〕弘文中學配合台中市政府教育局推廣英語教育的策，與潭子國中合作，今天在校辦理英語暑期營隊，弘文中學外籍教師全程以美語進行特色課程教學，藉由生動有趣、生活化、遊戲化的英語教學，開啟學生英語學習的樂趣，吸引40多名潭子國中學生參加，學生表示，課程內容活潑有趣，有助提升學習英語的興趣。

弘文中學校長張輝政表示，英語暑期營隊課程由外籍老師規畫設計，自然科學介紹浩瀚的宇宙及製作太陽系模型；歷史則探究介紹兵馬俑及時光機，還有藝術創作素描實作、城市方程式閱讀旅遊加爾各答、健康診療室認識細菌等，透過實用的生活美語及運用，讓學生找到英語的自信及快樂。

課程並安排學生透過發表及分享過程，將語文自然運用於生活經驗中，藉由多元的創意課程設計，營造優質的美語學習環境，培養學生國際宏觀的視野，更啟發學生美語學習的興趣。

張輝政說，弘文中學３年來與潭子區潭陽、潭子、頭家、僑忠、東寶、新興六所國小合作美語協同教學課程，提供外籍教師及教學資源，協助潭子區國小發展各校美語課程教學特色，嘉惠潭子區學校及學生，更提昇學生的美語學習能力，增進校際間的交流，達到教育資源共享的社區合作。

108學年度，更推動與豐原區南陽、瑞穗、葫蘆墩國小及北屯區松竹、仁美國小、北區賴厝國小美語教學策略聯盟，由該校外籍教師支援協助各校美語課程教學。

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