弘光科大辦芳療、動物輔助治療課程 導入多元長照服務

2019-08-26 13:35

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學生活自立支援執行辦公室，配合教育部大學社會責任實踐計畫（USR），規劃不同類別課程，讓大學師生及照護人員學習更多，以幫助更多人投入長照行列， 8月舉辦「芳香照護於失能失智長者之應用實作」及「動物輔助活動與治療」兩場研習會，專家教導學員用精油芳香療法活化記憶神經，及透過寵物陪伴給予病患心靈上的支持，學員說，上不同的課程覺得受益良多。

生活自立支援執行辦公室主任雷若莉表示，配合政府施行長照政策，持續推動相關銀髮課程，培訓師生及長照夥伴，獲得更多樣的知識，最近先後開辦芳療、動物輔助等課程，接下來還有日本加賀谷宮本式音樂初階課程及銀髮介護食製作等課程，將陸續導入更多元豐富的長照課程，讓長者幸福樂活。

「芳香照護於失能失智長者之應用實作」有多年經驗的芳香療室法SPA工作室負責人洪綉惠授課。她提到，依據2014年日本失智症權威鳥取大學醫學院研究報告，大腦中與海馬迴直接連接的嗅覺神經有很高的再生能力，若使用香氣，可刺激嗅覺神經與掌控記憶的海馬迴連結，活化與記憶相關的神經，進而改善及預防失智症，因此，特別教學員調製薰衣草、甜橙精油。

擁有藥用植物保健碩士學位的洪綉惠指出，失智症個案隨病情變化影響日常生活，透過芳香療法教導學員精油的使用方式、安全劑量，與單方植物精油特性，讓學員進一步運用在照顧失智患者的個案上，安撫病患的情緒，讓失智患者在學員的輔助下，用瑞典式撫觸療法的方式減少失智患者的不安。

「動物輔助活動與治療」則請台灣狗醫生協會動物輔助活動及治療講師盧育慈與狗醫生「辣妹」一起授課。她一開場便提到，狗醫生不是為病患秀才藝，主要是「復健治療與陪伴活動。」包括餵食、散步、抱狗均屬於復健的一環，也能給予心靈上的支持。

參加該課程的學員近百位，除了學生及老師，還包括獸醫師、護理師、社工員、照服員等，盧育慈調查發現，近半學員有養毛小孩，每個人都希望家裡的寵物變成狗醫生，不過，盧育慈說，狗醫生必須要經過基本服務訓練、培養穩定性、社會化行為，最後通過考試才能取得狗醫生的資格，而且每年要考試一次。

「狗醫生是病患與專業治療人員的溝通橋樑。」盧育慈指出，從2001年開始，帶著狗兒定期到醫院、養護中心、特教中心、安寧病房等進行探訪，在幼童、老人輔助治療上有很明顯的成效。舉例來說，餵狗吃東西、帶狗散步或是梳毛髮，運用到手部、腿部、手指的肌肉，屬於復健環節，課堂上也示範套圈圈等與狗醫生互動的復健訓練。

丁姓學員說，她在社福相關機構工作，平常接觸長者及失智患者，發現患病鬱鬱寡歡，一看到寵物想要擁抱，也會露出微笑，但是看到人卻笑不出來，更不習慣與人相擁，因此，特別來上課了解更多「動物輔助活動與治療」的內容，課程對自己的幫助很大。

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