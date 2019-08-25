白鹿颱風造成台東香蕉受損嚴重 列現金救助明起受理申請

2019-08-25 21:47

〔記者林惠琴／台北報導〕白鹿颱風已經遠離，但根據農委會最新統計，截至今日下午5點，農業產物損失達到2547萬元，以台東縣損失1500萬元最多，整體受損最嚴重的作物則是香蕉。農委會也公告，台東香蕉為現金救助及低利貸款品項，每公頃救助金額為7萬5千元，受災農民可自明日起申請。

農委會表示，以各縣市受損情形來看，台東縣損失1500萬元、占59%最高，其次是花蓮縣損失398萬元、占16%，高雄市損失327萬元、屏東縣損失321萬元，均各占13%則是再居次。

在農產損失方面，共計2526萬元，農作物被害面積791公頃，損害程度13%，換算無收穫面積101公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積387公頃，損害程度14%，換算無收穫面積54公頃，損失金額1461萬元，其次為番荔枝、木瓜、西瓜、食用玉米等。

在民間設施損失方面，則是農業設施估計損失金額21.5萬元，主因是花蓮縣、高雄市網布破損所致。

另外，農委會今日也指出，依據農業天然災害救助辦法規定，公告台東香蕉為現金救助及低利貸款品項，每公頃救助金額為7萬5千元，受災農民可自明日起至9月4日止，至公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，期協助受災農民儘速復耕復建。

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