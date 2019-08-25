曝網騷擾「小蔡被王瑞德X」 罷韓女學生怒批、王瑞德嗆爆！

2019-08-25 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕一名18歲蔡姓女學生上月初光顧響應罷韓的高雄廣德家香蕉煎餅店，並與一名楊姓婦人互槓，還被飆罵「去死」。事後蔡姓女學生也透露在資深媒體人王瑞德協助下，針對網路霸凌行為報案提告。蔡姓女學生兩波共告107人。然而，似乎仍有網友持續騷擾，蔡姓女學生昨晚在臉書貼出一張截圖，其中可見「姓蔡的女人都這麼騷」等不雅字眼，讓她直呼「沒水準」。

蔡姓女學生在臉書上表示，「這個人已經連續辦好幾個帳號」，揚言姦殺、潑硫酸，「還有問我媽要幾分熟，說我家人已經在火葬場了」等，留言1個多月，「多到我打不完」，她也分享1張截圖，可見似有網友IG帳號寫道「你媽叫你去給她收屍」、「姓蔡的女人都這麼騷」、「小蔡天天被王瑞德X」等「沒水準」內容。

鄉民見狀驚呼「太過分了」，建議「吉他」、「告到底」、「唉，世界病了啊」、「小妹妹加油」、「大家都是妳的後盾」。

王瑞德今天凌晨也在臉書分享截圖，並嗆「上天有好生之德，我沒有！」網友也在底下回應「天啊！這麼沒水準？」、「沒有必要姑息」、「又有人要斗內瑞德哥的旅費了」、「這些人小時候都遭受過什麼刺激？這麼想送錢給人花？」

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