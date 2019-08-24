台大首辦國際科學營 外籍師也被收服：想來念碩士

2019-08-24 20:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學以「量子計算」、「生命科學」等前瞻新知，吸引亞洲、俄羅斯等高中師生來台，與國內學子組跨國團隊，經1週研習後發表成果，除了跨國學子交流互動建情誼，連外籍高中教師也被台灣前瞻研究吸引，直呼：「想來台大念碩士。」

台大19日至23日舉辦首屆國際高中青年科學創新營，邀集與泰國、越南、尼泊爾、印尼、馬來西亞、俄羅斯、印度、日本等國師生來台，與我國北部5所高中學生跨國組隊，研習前瞻的量子計算與生命科學領域。

營隊23日成果競賽，共有9國13個隊伍參加，5隊研究量子計算、8隊研究生命科學，全英語簡報較勁，台大說，最後由台灣的建國中學林紓均 、北一女中黎芷嘉及日本廣尾高校Sen Shiba等人奪得冠軍，其研究主題為「Break the Mold」 ，奪3000美元（約9萬多元新台幣）獎勵。

台大指出，針對表現特優的外籍高中生，提出優先考慮入學、獎助學金等吸引，至於我國高中學子，則可獲得台大正式的通識學分與結業證書；甚至除了外籍學子之外，連帶隊的外籍高中教師也表達，想要申請台大碩士的意願。

台大副校長周家蓓說，營隊目的不僅讓參與的國內外高中學子體會校內教學內容與研究實驗，可學習未來高科技的量子計算及生命科學新知，還能從中結交來自不同國家的朋友，未來將持續經營該營隊，促進更多交流。

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