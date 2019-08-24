隱身都市的田園小學 竹市水源國小這項目獲8次全國第一

2019-08-24 16:31

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市水源國小就像隱身在竹市都市裡的田園小學，相較園區附近的新興小學多採總量管制，水源國小不僅採開放學區，學校國樂團更有8次奪下全國特優第一紀錄，這幾年學校推動食農校園，學生在學校可以種菜、養雞，還能探索頭前溪水圳源頭，學生數逐年增加，已成為家長探詢的特色小學。

水源國小校長何信煒說，水源國小成立25年的國樂團有傲人的成績，包括獲8次全國國樂特優第一名紀錄，更在創團老師洪雪艷、錡秀珍和劉江濱等人指導下，今年和去年都連續拿下全國特優第一名，也多次獲邀到國外表演與交流，國樂團學生的表現讓人讚賞，尤其是位在都市裏的田園小學更顯不易。

除國樂表現，學校這幾年推動食農、閱讀、生態、校外教學熱點、教學影片微電影，都豐富學生的視野，其中老師和學生合力完成的教學記錄片「食農小創客」還獲教育部第一屆教育金像獎微電影大賽教職員工組首獎，學生在學校了解水循環及生態循環觀念，也跟附近的農夫學會種稻插秧和種菜、養雞等農村特色。

何信煒說，學校因應新課綱，也進行跨校合作，包括和建功高中、三民國中及世界高中進行程式設計的課程與AI創新課程的學習，讓學生除具備農村生活能力，面對未來的趨勢與挑戰，也不會輸在起跑點。

很多家長說，會把孩子送到水源國小就讀，除讓孩子不用跟別人擠在一間教室學習，還能貼近大自然和農村生活，最重要的是學習生活技能，又有國樂音樂陶冶，加上老師認真，提供孩子快樂成長學習的環境，比擠到東區園區附近的小學就讀，孩子更能開心學習。

何信煒說，水源國小這幾年學生數確實有增無減，更有不少家長帶孩子轉學來就讀，不僅鼓舞老師，更證明孩子潛力無限，學習無止境。

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