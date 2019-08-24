市場高麗菜一顆200 漲至去年「九合一」的6倍

2019-08-24 10:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕受到連續多日豪大雨及白鹿颱風影響，高麗菜價居高不下，市場拍賣價每公斤30元，零售價格等於一顆高麗菜（近2公斤）約200元，這種價格足足是去年九合一大選時的的6倍。

去年底高麗菜價一蹶不振，零售價一顆30元（近2公斤）還乏人問津，九合一大選時還有候選人拿來送選民，但現在到零售市場購買一顆同重的高麗菜，幾乎都近200元。

一名到北斗大菜市場買菜的鄭姓婦人說，高麗菜根本碰不得，吳音寧擔任北農總經理，讓大家有便宜的菜買，結果被換掉，現在菜價高到離譜，人民受苦，菜商爽。

但埤頭鄉李姓高麗菜農說，高麗菜價格的波動原本就不穩定，因為現在許多農友都大批量栽種，產量大，波動也大，況且用去年冬天的價格跟現在夏天價格相比，並不公平。

他說，高麗菜在去年九合一大選期間落底，市場拍賣價都維持在每公斤5至8元，足足低迷快3、4個月，直到今年3月開始緩步爬升，5月上旬已來到30元，高麗菜價走揚的原因是「青黃不接」，當時平地的高麗菜少，價格當然高。

他說，平地的高麗菜在6、7月上市，價格已經回跌一些，結果又遇到一波波的豪大雨，菜栽泡水後遇大太陽，原本已近採收期的高麗菜爛心，到貨量少，價格自然推升，他預估今年高麗菜的價格應該恐持續居高不下。

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