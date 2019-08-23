「正港的真功夫」 石碇茶農張宏圩奪雙北製茶王

2019-08-23 19:20

〔記者邱書昱／新北報導〕邁入20週年的「新北市、台北市108年度製茶技術競賽」由石碇區的選手、第3代茶農張宏圩奪得冠軍，打敗45位選手，將於9月17至18日代表新北市進軍全國賽會。新北市副市長吳明機也到場給選手們鼓勵，並頒發特等獎匾額給本年度雙北製茶王。

為期2天1夜的製茶競賽，考驗的是選手應變能力，新北市農業局表示，大會統一提供原料、設備，參賽者從拿到茶菁開始，需獨自完成萎凋、炒菁、揉捻、乾燥、挑梗作業，並在規定時限內交出成品，最後由改良場評審師鑑定排序。

今年的「雙北製茶王」張宏圩是石碇區第3代茶農，他笑說，面對不習慣的設備和場地，一開始還有點緊張，但隨著比賽進行，發覺與平時旺季生產的感覺無異，心情穩定下來，也很期待接下來的賽事能挑戰全國好手，希望能把冠軍留在新北市。

農業局表示，為改進製茶技術，提升茶產區交流與茶葉品質，從2000年輔導市農會逐年舉辦「新北市、台北市製茶技術競賽」，由坪林、石碇、三峽、新店、林口、深坑、平溪、汐止、石門、淡水各茶區推派優秀茶農，另邀請同為文山包種茶產區的台北南港、木柵等區共同參與，切磋製茶技術。

農業局也說，新北市為文山包種茶的發源地，2011年起已連續8年獲得包種茶製茶技術冠軍，顯示新北製茶是「正港的真功夫」。

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