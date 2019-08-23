白鹿來，節照過！「彰化i幸福秋禮聯盟」懶人包看這裡

2019-08-23 14:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕「白鹿」來，節照過！何不來個不一樣的中秋禮品呢？由彰化縣8家身心障礙福利機構、團體及庇護工場共同組成「彰化i幸福秋禮聯盟」今天開賣，這些都是身心障礙福利機構的孩子們，用滿滿的心意完成的優質秋節禮品，縣府呼籲民眾用公益消費行動，既讓送禮心意加倍，更幫助身障朋友自立。

名為「就愛挺公益，身障禮尚讚」活動宣傳記者會，今天在縣府中庭開辦，活動由喜樂愛加倍庇護工場學員表演太鼓揭幕，緊接8家身心障礙福利機構、團體學員，以自家主打產品走秀熱場。

同時也讓協助推廣的縣內戶政事務所、彰化縣農會及郵局共同代表，一起將秋節主打商品置於舞台前方展示桌，象徵協助推廣身心障礙機構團體秋節禮品，最後由縣長王惠美和與會貴賓共同拉下彩球，秀出「就愛挺公益，身障禮尚讚」的布條，宣告愛心中秋節禮品開賣。

訂購產品相關資訊可上網搜尋：「彰化i幸福秋禮聯盟」Facebook粉絲團，8家訂購專線如下：

愛加倍工場：（04）8963820分機126、127

慈恩庇護休閒農場：（04）8681199分機158、166

慈生仁愛院：（04）7222735分機105

喜樂保育院：（04）8903281

聖母聖心啟智中心：（04）7712743

慈愛教養院：（04）7124891分機6106

康復之友協會：（04）7299655

肯納兒烘焙坊：（04）7223460

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