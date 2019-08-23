相隔3年 麻豆柚農林建良二度奪下文旦王

2019-08-23 13:53

〔記者楊金城／台南報導〕2019年台南市文旦大賽評鑑結果出爐，麻豆柚農林建良勇奪今年特等獎「文旦王」榮譽，相隔3年，他二度獲得「文旦王」，創下紀錄。他更早在2014獲得麻豆文旦評鑑比賽總冠軍，堪稱文旦三冠王。

林建良也榮獲今年農糧類產銷履歷達人，農委會將在10月頒獎，可謂雙喜臨門。

林建良說，種出安全、品質佳的好柚，是對消費者的一種責任。

台南市不僅為台灣「麻豆文旦」（品種名）的起源，種植1098公頃也是全台之冠，年產值超過10億元，為台南市最具代表性水果之一。

由台南市農業局主辦的台南市文旦大賽，今年是第五屆舉辦，有60位柚農入圍，今天評鑑結果，林建良獲得特等獎的台南市「文旦王」。頭等獎得主有許秀梅、陳國益和郭彥宏3人，優等獎有郭秋寶、林靜瑜、吳林娥、林新添、郭幸蓁5人，良等獎有馮郁文、楊明輝等16人，其中今年3月立委補選鬧出「文旦丟曾文水庫」口誤風波的柚農陳寶忠獲得良等獎。

林建良在2014獲得麻豆文旦評鑑比賽總冠軍，2016台南市文旦大賽獲得第一名「特等獎」，2017、2018也獲得南市文旦大賽的優等獎，可說是得獎常勝軍、文旦達人。

58歲的林建良，從小在柚園就是父親的小幫手，他從工廠退休後接手父親的文旦園，採用草生栽培管理果園，一度被父親誤會懶惰，父子有過爭執。

但林建良不放棄，並去上課學習增進柚園的栽培技術、知識，且採用父親原有的產銷履歷認證，他說，好的留下來，不好的要改進，才能種出好文旦。

林建良採用氧氣筒設計，將液態肥沿氧氣筒的管子注入土壤底下，讓柚園的文旦樹都可獲得均勻的養分，也在柚園底下埋設管路，再用抽水設備將柚園底下多餘的水份抽出，解決柚園排水問題。

林建良栽種1.2公頃的麻豆文旦，太太洪麗琴和小女兒林佩璇也幫忙種柚，從柚園管理、施肥、施藥等都要紀錄，一家人用心種出的文旦汁多飽滿，甜度高，才能屢屢在文旦比賽獲獎。

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