整合4家客運業者 台北轉運站推APP

2019-08-23 13:58

〔記者鄭瑋奇、實習記者吳紫瑀／台北報導〕行動智慧結合轉運站加值消費服務，讓購票更方便！萬達通實業公司經營的台北轉運站，今宣布「台北轉運站APP」上線試營運，未來可以使用行動支付工具付款購票，節省排隊時間，登車時也只要秀出購票QR-CODE即可，對旅客而言可說是一大福音。

萬達通總經理陳慶祥表示，「台北轉運站APP」與統聯、阿羅哈、葛瑪蘭及和欣等四家客運業者合作，提供手機APP購票服務，並整合了查、訂、付、取、退、驗票等功能，接下來適逢中秋節連假，返鄉民眾馬上就可以享受到這項服務；未來還將與國光客運等更多家客運業者合作，把服務擴展到13個縣市的客運車站。

台北轉運站APP設計理念，是以改變民眾現有的購票習慣為主，透過行動支付工具隨時隨地購票、分票、選座位，省去排隊時間，登車時也只要秀出購票QR-CODE即可，臨時想要退票也可以一指搞定，還可查詢所處位置距離最近的客運站，既環保又方便。

萬達通董事長林榮顯說，近年來因台鐵、高鐵推出各項優惠活動及電子化票證，瓜分了國道客運的乘客，國道客運乘客一年來減少近10%；這次推出國道客運行動售票平台，除方便全國民眾查詢班次、購票、登車等，客運業者也可以有效的利用資源，降低營運成本，大數據也可提供給政府做為未來規劃全國交通政策的參考，達到三贏。

萬達通公司表示，即日起至12月31日止，透過APP購票都免收手續費，未來每筆將收取10元手續費。

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