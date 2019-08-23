暨大附中400名高一生初體驗 同時上學習檔案登錄

2019-08-23 11:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年是108新課綱實施第一年，上網填寫學習歷程是新變革，國立暨大附中今天率先讓400名高一新生同時上線，到學習檔案系統登錄自己的資料，新生們很快就適應該系統，不少人還反映「感覺更有效率」。校長張正彥說，行政人員在暑假全員動起來，經新生上線使用後，反應都還不錯，讓大家鬆了一口氣。

國立暨大附中從21日起進行3天的新生訓練，除了未來大學志向的探索、新課綱特色的介紹外，今天也安排400位新生在8間電腦教室，同時登入學習歷程檔案系統，填寫相關資料。為了怕網路臨時出問題，校方之前做過多次測試，今天同時上網情況穩定，學生經老師指導也都很快就登入並進行線上填寫。

高一新生對學習歷程檔案登錄大致反應都不還不錯，語文實驗班趙于筌說，第一次使用學習檔案系統，從一開始登入到輸入，感覺非常方便，同時日後可以上傳自己的作品很特別。游蕙菱也表示，以前的資料大部分都是用書寫方式，這個線上學習檔案可以直接打字就建置屬於自己的個人資料，真的很有效率。

據了解，從這個學期開始，教育部提供單一數位資訊平台，讓全國高中職學生資料全面數位化，學生在就學期間的各項學習活動，都可以有效記錄下來，且可自行挑選合適項目，提供給大學入學申請時採計。這項系統包括了學生基本資料填寫、修課紀錄、課程學習成果、多元表現（包含幹部經歷、競賽成果、檢定證照、校內外活動等）及學生自傳等資料。

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