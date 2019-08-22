企業、恆基送愛山區部落孩童 首次吃「早午餐」好開心

2019-08-22 22:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕早午餐店近年在全台如雨後春筍增加，許多山區部落孩子卻難有機會搭上熱潮，恆春一家知名早午餐店業者，今天與恆春基督教醫院合作下，精心準備了20份美味早午餐，送到獅子鄉中心崙部落，許多首次吃到的孩子開心直呼「原來早午餐長這樣喔！」

第一次看到「早午餐」的孩子們，每打開一個餐盒都引發陣陣歡呼，對市區孩子來說，「早午餐」只是父母假日陪伴的日常，對這群孩子來說，卻是相當不一樣的早晨，不只是一份餐點，更得到志工哥哥姐姐們的陪伴，幾名年長孩子更成熟的向較小的孩子說著「餐點都是愛我們的人用心特別預備的，千萬不能浪費哦。」

「部落孩子的願望其實很簡單。」恆基志工玦如說，曾有社工詢問當地孩子「如果你可以有一個願望，你希望爸爸媽媽幫你達成甚麼?」沒想到天真的孩子，竟回答「我希望爸爸媽媽每天陪我10分鐘」，讓志工們更希望有時間多陪伴這群孩子。

提供早午餐的恆春「六吋盤」業者小葉說，先是參與恆基捐發票幫助興建醫療大樓活動，後來發現恆基偏鄉課輔班孩子，不少屬於清寒家庭單親家庭、隔代教養或是父母需要到外地工作的，小朋友長期缺乏父母的陪伴的需要，特別製作了適合孩子們的早午餐品項，希望美味食物及志工陪伴能溫暖孩子的心。

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