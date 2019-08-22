係金ㄟ！第一輛國產「種芋頭」機研發成功了

2019-08-22 17:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕「種芋頭」也能靠機器了！農委會台中區農改場今天舉辦舉者會，宣布推出國產第一台芋苗種植機，作業效率較傳統人工提高2成以上，也能舒緩農忙期間勞力短缺的問題。

台中農改場表示，這台為芋苗栽植量身訂做的「附掛雙行式芋苗種植機」由50馬力曳引機承載，搭配兩組種植機構及承苗架，可在田間進行破土、開溝、夾放苗、鎮壓覆土與再覆土等動作。

承苗架每次可放置2千株芋苗，由負責供苗的2名操作人員坐在種植機後端，僅需取苗供應夾苗爪夾持，若每株供苗時間以3秒計，換算每人每天可提高作業效率23％，且不再需要忍受插植芋苗長時間彎腰的勞苦。

台中農改場表示，種植機可彈性調整種植行距，範圍介於60到80公分之間，也可藉由更換齒輪或夾苗爪數目變化，採用多達12項種植株距的組合。

台灣芋頭以水芋為主要栽培模式，栽培面積2000多公頃，中部地區就占了三分之一，為配合芋苗種植機使用，在設計上賦予相當應用彈性，除了芋頭外，未來亦可供其他作物如青蔥、甘藷等種植應用。

台中農改場也和芋頭主要產區大甲農會合作，配合種植機使用，未來將改變傳統「淹水定植」的方式，而推廣「旱田定植再淹水」的模式，兼顧省工目的及種植操作。

台中農改場表示，雙行式種植機已遞件申請專利，並預定於今年底到明年初完成技轉程序及商品化上市，讓芋頭生產達到省工機械化的目標，產業發展更優質。

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