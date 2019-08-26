向海洋汙染Say No！潛水美女垃圾捆身成「受傷的人魚」

2019-08-26 12:00

〔記者林佳儒／基隆報導〕經典動畫《小美人魚》主角愛麗兒擺盪美麗的尾巴，在海洋中優游，成為許多人憧憬的畫面，基隆海科館內，日前也出現一群美麗的人魚，在水中展現優美的姿態，獲得民眾熱烈的迴響，這些人魚來自「人魚心-台灣人魚藝術學院」，由一群熱愛海洋的自由潛水教練及學員們所組成。

「美人魚潛水」是近年國外興起的水中運動，藉由身體律動及穿著「魚蹼」，化身成一隻人魚，創辦人楊心元從小就對人魚童話深深著迷，她笑說：「小時後我就覺得自己是美人魚！我爸說我一丟到水裡就會游泳。」玩了水肺潛水20多年後，她在一次「人魚體驗」課程中，更確定想成為人魚的夢想，創辦學院後，深入研究「自由潛水」與「單蹼」相關課程，現在她也是台灣單蹼動態平潛紀錄保持人，一口氣可以游到150公尺。

人魚潛水與自由潛水技巧相似，都是以一口氣的方式下水，但相較於有長蛙鞋的輔助，人魚潛水套上魚尾後，等同將雙腳綁住，學員周睿辰說：「它是靠韻律在擺動腰背，剛接觸人魚潛水，核心力不足練完腰都很痠。」雖然具有挑戰性，卻不減學員想一圓人魚夢的熱忱，也有越來越多男性參與，學員蕭士龍在一次小琉球潛旅接觸到人魚潛水，令他相當驚艷，他說：「除了跟朋友拍出很美的照片，人魚之姿比自由潛水更親近魚跟大自然。」

這次在海科館展演的重要任務，也是要倡導「海洋環保」觀念，基隆潮境公園過去是垃圾掩埋場，楊心元曾經參加海科館辦的水肺潛水「淨海活動」，背著氣瓶撿垃圾，她感慨：「看到海底的垃圾非常多，讓我想到或許可以做點什麼。」這次受邀演出，她馬上聯想到，將「人魚潛水」表演結合「海洋環保」，倡導民眾保護海洋從「源頭」做起。

團隊設計一本可以在水中翻閱的書本，黏貼含有塑膠成份的的吸管、蛋糕叉、棉花棒、牙線棒，也貼上環保餐具等替代用品，楊心元穿上特別準備的骷髏魚尾，將垃圾綑綁在身上，看起來就像是一隻「受傷的人魚」，獨特的表演型態成功吸引民眾眼光，父母帶著小孩來欣賞美麗的人魚，也趁機做機會教育，楊心元說：「接下來會繼續分享人魚潛水以及海洋環保觀念，這是我們的長遠目標！」

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