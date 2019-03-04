仰式？蛙式？蝶式？ 這游泳學校教「美人魚式」

2019-03-04 23:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕仰式、蛙式及蝶式大家可能聽多了，不過在馬來西亞巴生市（Klang）一間游泳學校則別開生面，教授「美人魚式」，在課程中，學員穿上特製的「人魚尾」，如願成為漂亮的美人魚，在水中悠游，並在學成後通過考核獲得證書，吸引不少人報名。

學校負責人李文良表示，2011年有活動策劃公司接觸他，想為產品發布會聘請一名能像美人魚般游泳的的人，他因而萌生「美人魚式」的念頭，開始在自己的學校開班，上課時，學生雙腿需套上美人魚的魚尾。

一名已經學了3年的27歲女學員表示，學美人魚泳式頗為艱難，因為需要在水中睜眼，而且雙腿被束起。

因台灣曾有意外 李文良申請專利避免風險

李文良說表示，學員可在3個月內、約16個課時學完基礎技巧，現時學校有5名導師，並已教授約500名女學員。

李文良當年的美人魚在該廣告後一舉成名，活動應接不暇。為了避免民眾爭相模仿而發生意外，2015年他在為美人魚尾申請了專利權，禁止任何人將美人魚尾用做商業用途。李文良說：「在做美人魚之前，必須經過訓練。台灣就曾發生模特兒扮演美人魚而溺斃的事件，為了避免任何可能的意外，我只好申請專利權。」

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