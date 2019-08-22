危險！南投「6條通」又見逆向行駛…

2019-08-22 11:01

〔記者謝介裕／南投報導〕別拿生命開玩笑﹗

南投市「6條通」道路又見機車騎士違規逆向行駛，1名婦人疑因不願繞道祖師橋迴轉，在南投會展中心出來後，便直接騎機車逆向往中興新村方向前進，令往來駕駛朋友詫異之餘，還險些撞上內車道的休旅車，可說是險象環生又驚險萬分﹗

所謂「6條通」指的是南營路、東閔路、祖祠路、中興路及中興路1巷、2巷等6條巷道，因同時在南投市區與中興新村聯繫的「祖師橋」路段交會，地方遂以「6條通」稱之，也因此每天車流量相當多，更凸顯該婦人逆向行駛的危險性。

南投縣警察局交通隊指出，該婦人涉嫌騎機車逆向行駛期間，還好往來的駕駛民眾均十分注意路況，並未衍生其他枝節，不過，違反交通規則是不爭的事實，依法可處600元至1800元不等的罰款。

警方進一步分析表示，「6條通」因6條巷道交會，相對地等待交通號誌由紅燈變換為綠燈的時間，也會較其他路段更久、更長，以致部分民眾心存僥倖便可能違規逆向行駛或闖紅燈。

據統計，今年1月迄8月20日止，南投縣內涉及違規爭道及不按道路遵行之方向行駛，而被警方取締開單的件數，合計408件，其中，逆向行駛就達220件，且約三分之一是發生在「6條通」路段，因此，警方除加強稽查、巡邏工作以外，也再度呼籲民眾千萬不可貪圖一時之便就違反交通規則，否則，不僅可能被開單處罰，甚至還可能危及本身及用路人的生命安全，值得社會各界正視及三思﹗

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