台南市公車規劃小港機場快線 網友熱議

2019-08-21 22:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市公車將開闢小港機場快線，市府已公告正在徵選營運業者，最快明年才上路，除了提供自由行國際旅客到訪台南便利之外，也提供台南民眾出國搭機另1條選擇，已引發網友議論紛紛。

「台南點 Tainan.」臉書紛絲專頁PO出圖卡，凌晨跟深夜的班次很棒，若再加老爺酒店就變另類的市區百貨線；直達不用轉乘，加有地方放行李，有一定的優勢。

支持的網友說「很棒耶」、「公共設施本來就是提供給達7成民眾使用，這個真的不錯」、「真的必須做！台南外國觀光都需要小港國際機場」、「凌晨出門搭飛機，沒有台鐵、高捷，只能搭私人接駁車都超過200元」、「希望班次增加」；也有人詢問，有無友善障礙座位？

不過，另有網友質疑說，「初期規劃的路線，光繞完市區段還沒上國道，都已經耗費30分了」、「台鐵+高捷，150有找 ，一個小時內也能到」、「這是好東西，但看那停靠站，如果是卡到尖峰時刻的班機，不提早班機時間4個小時出門無法安心」。

也有網友認為，現行高鐵接駁車H31線（市政府-高鐵台南站）都無法活用上下客點的需求，不期待未來這條快線能規劃好。

就南市交通局徵選計劃，營運里程約61.9公里，票價採單程150元1段票，可適用悠遊卡、一卡通、iCash愛金卡等電子票證，以及南市觀光旅遊局相關套票QR CODE等優惠。

市府這條路線也同步爭取交通部觀光旅遊局「2020年度台灣好行服務升級計畫」補助計畫，若經核定，營運虧損補貼依據交通部觀光局相關規定及市預算額度辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法