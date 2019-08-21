表情超還原寵物刺青！ 毛孩主人淚喊：謝謝讓我們一直在一起

〔影音新聞／綜合報導〕許多人選擇在身上刺青時，會特別挑選對自己有意義的圖案，也有不少人會選擇將寵物刺在身上。台北一家刺青店，就專門為家中有寵物的人客製刺青，最後的成品表情維妙維肖，讓許多想作紀念的主人趨之若鶩，甚至還有海外的客人特地來台灣，就為了請店家刺上最愛的毛小孩。
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這些刺青不只讓主人懷念毛小孩，出遊時感覺也像是帶牠一起出遊，讓許多主人感激回饋：「謝謝讓我們一直在一起。」家裡有毛孩的主人心動了嗎？如果想為牠們留下紀念，這個或許是個不錯的方法喔。