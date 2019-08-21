智慧物聯網應用展及塑橡膠暨複材工業展高雄開幕

2019-08-21 17:35

〔記者張忠義／高雄報導〕2019年「臺灣國際智慧物聯網應用展及「臺灣國際塑橡膠暨複材工業展」，今天在高雄展覽館登場，總計近二百二十家國內外知名廠商參展，使用超過四百五十個攤位，完整呈現物聯網各式創新應用及塑橡膠產業上中下游產業鏈，預計吸引國內外近萬名買主前往參觀。

全球物聯網已廣泛應用於各領域，衍生商機近一兆美元，為協助我國廠商拓展此一龐大市場，今年臺灣國際智慧物聯網應用展集結了全球各大企業參展，含括台塑、工研院、高捷等國內首屈一指的企業，以及來自西班牙、美國、奧地利等國的指標外商，全展以城市產業主題區分展區，將展區分為五大核心主題，分別為智慧防災與環境治理、智慧運輸與軌道、智慧零售與物流、智慧醫療與長照，以及當今熱門的體感科技。

其中首次在臺舉辦之軌道產業B2B專業展，更匯集高雄捷運、桃園捷運、奧地利商Frauscher等國內外知名軌道企業、學者齊聚一堂，為軌道業界的年度盛事。

「臺灣國際塑橡膠暨複材工業展」在石化產業高值化基礎下，以「循環經濟、智慧高端材料」為展覽主軸，國內外知名大廠與研究單位精銳盡出，如中油、台聚、台塑、南亞、台化、奇美、李長榮化工、明安、銘安、富強鑫、本源興、威猛巴頓菲爾等，帶動石化、塑橡膠及複材產業升級轉型，呈現塑橡膠及複合材料上中下游產業鏈，向全球展示符合現代需求、安全、環保、高性能及高效益等更具競爭力的關鍵材料及加工技術，亦提供了國內外買主一站式採購平台。

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