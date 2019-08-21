「樹癌」褐根病入侵基隆山區 30年楓樹枯死

2019-08-21 17:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市七堵瑪陵山區的芳裕農場，近日有幾株樹齡逾30年的楓樹染上褐根病枯死，業者自行噴灑藥劑但成效不彰，市議員張耿輝接獲陳情，今天下午會同市府產業發展處長林青海現勘，林青海說，會向農委會爭取經費及技術支援，盡力協助處理疫情。

芳裕農場業者楊美智指出，剛開始只是後山的一、二棵樹枯死並不在意，以為只是樹齡較老自然死亡，沒想到過一陣子範圍繼續擴大，10個月來已經有楓樹、肉桂、咖啡等不同樹種、共13株樹木接續枯黃死亡，經客人提醒可能是感染「褐根病」後，上網查詢資料知道「褐根病」會不斷傳染擴大，才發現問題的嚴重性。

楊美智說，她向市府反映樹木感染褐根病的問題，卻得到「私人土地需要自費處理」的答覆，只好自行噴灑藥劑，但成效不佳樹木還是持續枯死，要防治褐根病必須將枯木連根挖除並與鄰近樹木隔離，再投藥處理，但在山坡地要動用小型機具開挖又得經過申請，是否通過申請還不一定，況且就算願意自費處理，如果鄰近業者也感染褐根病卻不願或沒有能力處理，褐根病再傳染擴大過來，不就得一再循環、反覆處理。

張耿輝說，褐根病屬公共防疫範疇，一般業者是否有足夠的能力與技術處理疫情都是問題，況且七堵地區正在發展休閒農業，相關單位也不能坐視不理，中央及地方政府應積極介入協助防堵疫情擴散，而非「自掃門前雪」任由業者自己解決問題。

林青海說，褐根病疫情以中南部較為嚴重，尤以行道樹特別容易感染褐根病，染病的樹木會從根部腐敗枯死，很可能被強風一吹就倒下，衍生出壓損車輛甚至路人的危險性，褐根病雖有危害但未達急性疫情需要中央介入的程度，經統計基隆地區約有30株感染褐根病，大部分位在公共區域並已完成處理，目前已印製預防褐根病的宣導手冊擴大宣導，後續會向農委會爭取經費或技術支援，產發處也會盡力提供協助，與民眾站在一起處理疫情。

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