婦團調查︰24％國人曾遭科技跟監 女性佔近8成

2019-08-21 16:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕年輕女孩們小心被跟蹤騷擾！現代婦女基金會今發佈調查，台灣大約每4位民眾就有1位曾被科技跟蹤或監控，其中女性更佔近8成，現代婦女基金會提醒，遇到這類事件應該積極蒐證、避免暴露個資，也應該請求警政單位協助並提告。

隨著網路和3C產品普及，以科技或社群軟體進行跟蹤騷擾的案件愈來愈普遍，為了呼籲民眾關注跟騷議題，現代婦女基金會於農曆7月發起第3屆「跟蹤騷擾拜拜月」宣導活動，並發表「跟蹤騷擾大調查」及實境遊戲「黑色地帶」，邀請民眾認識科技跟蹤騷擾和因應之道。

婦女基金會今也公布一份針對18歲以上民眾所進行的「科技跟蹤線上大調查」，在397份有效問卷中，表示曾遭科技跟蹤的有24.2％，顯示每4位就有1位曾遭到科技跟蹤，而其中女性佔78.4％。年齡分佈則以18至25歲佔35.4％最多，其次為31至35歲的15.6％，台灣現況與國際趨勢相同。

調查中指出，曾受騷擾民眾中有78.1％遭到臉書、LINE、IG等社群媒體騷擾跟蹤，其次是以手機或電話騷擾佔26％；懷疑遭間諜監控軟體跟蹤排名第三，佔14.5％。

現代婦女基金會表示，因許多跟騷者是身份隱匿的，被害人無法確定遭到誰跟騷，有7成以上會採取比較消極的因應方式，包括忽視他不理他、自己小心一點、認為過一陣子就沒事，鮮少對外求助甚至報警。

現代婦女基金會提醒，遇到類似事件，務必蒐證，像是email、簡訊、對話內容、信件、禮物等，並寫跟騷日誌作為佐證。更重要的，被害人要勇敢尋求協助，安排各項安全計畫，如隨身攜帶防身器材，改變生活作息或交通動線方式，甚至換鑰匙、搬家、電話號碼，變更帳單地址等。

此外，現代婦女基金會認為，應該要提升資安，可藉由不打卡不PO文不按讚，移除網路上個人資訊、關閉手機GPS，變更帳號和密碼並設定二步驟驗證，確認各種社群媒體的隱私設定等，封鎖並檢舉不明或騷擾帳號，檢查電腦和行動裝置的應用程式權限，安裝並執行防毒軟體等。

更重要的是，撥打110請警方協助，亦可依對方跟騷行為提出民事和刑事告訴。此外，若民眾遇到性別暴力跟騷案件，都可以撥打性別暴力跟蹤騷擾諮詢專線：（02）7730-4495分機84（疾疾散靈、速速救我），會有相關人員提供諮詢服務。

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