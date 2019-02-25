恐怖 餐廳女老闆遭陌生人裝GPS跟監

2019-02-25

鄭男被逮 不肯供出犯案動機

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕實在太恐怖！新竹縣經營餐廳的林女，多次發現遭一名陌生男子跟蹤、監視，精神差點崩潰報警求助，警方在她車子底盤發現衛星定位設備（GPS）；鄭男被逮後，卻不肯供出犯案動機。新竹檢方懷疑他因林女餐廳生意好、財力佳，而生覬覦之心，除依妨害秘密罪嫌將他起訴，更罕見建請法院從重量刑。

檢︰疑覬覦財力 建請從重量刑

檢警調查，鄭男與林女素不相識，卻在去年間於林女所經營的餐廳前，擅自在林女自小客車底盤下裝設GPS，使得鄭男可透過手機、電腦，掌握林女小客車的所在位置、行經路線等資訊。

林女於去年6月間起，多次發現遭鄭男跟蹤、監視，搞得她精神差點崩潰，去年10月報警處理，才得知車子底盤被偷裝上GPS。警方在黏貼GPS的膠帶上，採集到可疑指紋送驗，比對出是鄭男。

鄭男到案後，坦承在林女小客車底盤下安裝GPS，卻拒透露動機，鄭男行徑已涉嫌違法竊錄他人非公開活動，檢方偵結依妨害秘密罪嫌將他起訴。

檢方強調，林女與鄭男素不相識，鄭男落網後，一直未能提出他在林女車上偷裝GPS的合理說明，由於林女去年2月起開設餐廳，外人可從餐廳的臉書粉絲專頁，得知餐廳生意頗佳，懷疑恐遭外人認為林女財力佳，而生覬覦之心，有事實足認鄭男犯罪動機絕不單純，建請地院從重量刑。

情境照

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