蘇揆核定新式身分證換發 迎接數位新時代

2019-08-21 14:46

〔記者李欣芳／台北報導〕內政部推動換發新式數位身分證，整個計畫提報行政院，據了解，目前已由行政院長蘇貞昌核定這項換發計畫，明天將提報行政院院會確認並通過，蘇揆核定新式數位身分證正面有國旗，新式身分證功能更強、更注重隱私，也因為有晶片更難被仿造。

政院高層今天下午受訪表示，內政部新式身分證換發計畫將提報明天行政院院會通過，總經費估計40多億元，新式身分證具有多項功能，象徵未來要迎接數位新時代。

新式數位身分證與現行紙本國民身分證的不同處，主要是外顯的個人資訊欄位大幅減少，僅有姓名、身分證字號、出生日期與婚姻狀態等4項個人資訊。身分證正面上方有國旗，並寫上「中華民國國民身分證」，以及英文「REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN） IDENTITY CARD」。

個人大頭照位於正面右方，下面有台灣島形狀的光影變化箔膜。在照片的左邊是持證者中英文姓名，左下方是統一編號，右下方則是民國、西元的出生日期。新式身分證的背面，個人資訊欄位僅有結婚狀態、製證日期及應換領日期，其中結婚狀態將由「有」或「無」表示。

新式數位身分證具備8大功能，首先，是「虛實世界身分識別」，也就是做為一把在實體及網路世界中進行身分識別的鑰匙，在無電力及網路時仍可使用實體卡。其次是「一卡多功」功能，民眾只要臨櫃或上網識別身分後，就可透過政府骨幹網路連結各機關後端資料庫，享用政府機關提供的健保、駕照監理等服務，同時也能同步辨別是否為當地居民，進而享受當地縣市居民福利。

第三，是具有「數位簽章」功能，民眾可使用於各種網路線上申辦服務，達到隨時申辦、免臨櫃、免奔波及無紙化效益。第四是「保護隱私」功能，新版身分證的晶片只會儲存不多於現行紙本國民身分證的個人資料，且隱私資料會加密保護，需經過民眾同意及內政部授權才能讀取必要欄位。

第五是「資訊自主」功能，民眾不但可選擇是否使用自然人憑證功能，而且加密區資料必須民眾同意並輸入密碼才能讀取。第六是「智慧政府基礎建設」功能，未來新版身分證會全面發行，讓全國國民均可以享受智慧政府各項便利服務。

第七是「雙重防偽」功能，新證件不但強化實體卡的防偽變造，在晶片上也具電子防偽機制。第八是「帶動創新應用及產業發展」功能，新證件預期可降低網路交易的成本與風險，進而促使傳統中小企業及各領域產業創新轉型，將有助於提升國內產業創新發展。

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