奉獻台灣數十載 3修女獲頒台灣身分證

2019-07-13 12:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕「我們都是一家人！」來台灣奉獻大半人生的天主教聖母聖心傳教修女會修女葛永勉、安德蘭、柴鼐立今獲頒台灣身分證，正式成為中華民國國民，她們難掩興奮之情，安德蘭甚至激動表示這是「無比光榮」，也異口同聲表示自己會明年會去投票選出對台灣真正好的人。

天主教聖母聖心傳教修女會今舉辦在台60週年慶，並頒發台灣身分證予3名修女，包括副總統陳建仁、監察院長張博雅、台北市民政局等都到場見證。陳建仁對聖母聖心傳教修女會的貢獻表示肯定，並代表台灣感謝她們的大愛，在偏遠地區也從未缺席。

從菲律賓來台服務已經39年，現年76歲，目前擔任修女會會長的安德蘭，剛開始在私立光仁中小學服務，專職進行校園輔導及諮商服務。今日正式成為中華民國國民的她，認為這是「無比光榮」的事，她也大聲說出「我愛台灣，你們都是我的家人」。她也強調自己已經有資格投票，會仔細去了解候選人，選出對台灣最好的人。

現年76歲，在台服務33年的柴鼐立，與安德蘭就學時就是同學，民國60年來台後，中途曾有6年返回菲律賓進修、前往蒙古服務。已自詡台灣人的她表示，外派去其他國家服務交流時，她都說自己代表台灣，但從沒想到能夠拿到身分證，其實一直以來都渴望跟台灣人打成一片，因此今天有這樣的待遇她感到很榮幸。

柴鼐立認為，與菲律賓人一開始就很熱情不同，台灣人屬於慢熱型，剛開始可能不會馬上很熱情，會觀察，但是建立友誼後情感是非常地深遠。她稱讚台灣有很多值得驕傲的地方，應該要讓世界看到，台灣在世界應該要一個位置，所以獲得了台灣身分證後，她會去投票，做一個國民應該做的事。

而來自比利時，已在台奉獻56年的葛永勉，雖然高齡84歲，也須以輪椅代步，但她仍然秉持使命感及奉獻精神，經常忙碌穿梭於永和耕莘醫院，持續在護理及醫療方面服務，去年她獲得第10屆醫療奉獻獎肯定表揚。

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