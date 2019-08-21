大安沙雕音樂季沙雕自然損壞？議員批：沙包四散儼如海洋垃圾

2019-08-21 15:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕大安沙雕音樂季眾多主題沙雕讓遊客嘖嘖稱奇，市府表明要讓沙雕自然風化損壞，並延展至9月初，市議員施志昌今（21）日說，連日大雨讓大量沙包四散沙灘，儼如海洋垃圾，痛批市府擺爛；觀旅局表示，沙雕並無重大損壞，已派工維護景觀。

今年大安沙雕音樂季打造中台灣最大型海翁主雕，各種詼諧且精緻的3D主題雕工吸睛，觀旅局表示吸引超過50萬人次到場參觀，風光落幕，當時觀旅局長林筱淇表明18座大型沙雕將任風化損壞不再修復，展期最長可至9月1日結束。

施志昌痛批，連日大雨迅速損壞沙雕，讓撐起內部的沙包四散在沙灘上，成為大型海洋垃圾，無人清理，而海堤上的壁畫也多處褪色脫落，無障礙坡道也積滿沙粒，威脅身障者行動安全，大安海濱樂園只剩滿目的破敗景觀。

他又說，沙雕若毀損已失去觀賞價值，無法撐到9月1日，市府就應儘速處理恢復原狀，不能如此遺留爛攤子，讓民眾趁興而來敗興而歸，對大安海濱樂園留下壞印象，不利日後觀光發展。

觀旅局回應，大雨並未造成沙雕重大損壞，僅墊高用途的太空包流失四散，無障礙坡道積沙也係因海濱風大造成，兩者已立刻派工改善完成；北汕海堤立體浮雕彩繪掉漆，已請廠商全數刮除磨平，待連續晴天後施工。

觀旅局表示，暑假期間仍有許多民眾前往觀賞拍照，倘後續發生重大損壞，將立即拆除沙雕，以確保展出品質，發展大安與海線地區的觀光資源。

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