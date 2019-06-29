這夏好玩了！大安沙雕音樂季開幕 賞3D沙雕戲水趣

2019-06-29 20:35

〔記者歐素美／台中報導〕2019大安沙雕音樂季今天在大安濱海樂園盛大開幕！台中市政府今年以「嗨ON大安~鯨奇狂想派對」為主題，用沙雕說故事，打造一系列創意沙雕展。台中市副市長楊瓊瓔也蒞臨開幕晚會與現場民眾同樂，一同感受在台中大安海濱的獨特魅力。

今天開幕音樂晚會特別邀請知名歌手梁文音、超人氣樂團宇宙人、泰國達人秀亞軍蓋兒（Gail）、聲林之王張若凡及林怡廷等超強卡司輪番上陣，讓現場粉絲一邊吹著夏夜晚風，一邊聆聽美好的音樂饗宴。

台中市觀光旅遊局配合開幕，舉辦摸彩活動，獎項有OPPO智慧型手機、任天堂Switch遊戲機、GIANT折疊車及其他民生家電好禮，還有大安區農會提供的飛天豬安農肉鬆禮盒及白蘭氏提供的雞精禮盒等多項好禮。

觀旅局說，大安沙雕音樂季今年邁入第9年，獲交通部觀光局列為「2019寶島仲夏節」系列活動之一，成為中台灣海線地區重點夏季盛事，每年都吸引2、30萬人參加。

今年大安沙雕以創作以大安海陸生態、海神故事，結合大安港鯨魚意象為主軸，規劃18座精緻的3D沙雕作品相互串聯，破紀錄打造中台灣最大型鯨魚沙雕。

觀旅局長林筱淇說，明代稱「大安港」為「海翁窟港」，「海翁」為鯨魚的台語發音，據傳大安港曾經有鯨魚出沒，所以今年突破以往沙雕尺寸規格打造特大型海翁主雕，總長達20米、寬6米、高3.5米。

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