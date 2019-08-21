顛覆千年來傳說 台大研究︰大洪水致吳哥文明消失

2019-08-21 13:03

北半球2000多年來降雨持續減少了一半

〔記者簡惠茹／台北報導〕台大地質系教授沈川洲團隊以石筍建立2700年來的低緯東南亞降雨紀錄，不但發現北半球2000多年來降雨持續減少了一半，約1000毫米，還有繼續下降的趨勢，而且低緯度降雨帶也不斷往南移動，北半球降雨恐繼續減少，沈川洲更提出顛覆性吳哥文明消失原因，恐怕是因為大洪水而非乾旱。

台大地質系教授沈川洲與施路易團隊耗費10年時間，到泰國石灰岩洞穴可蘭洞採集石筍，透過鈾釷定年技術和分析石筍的氧同位素，得到2700年的低緯度熱帶東南亞的降雨紀錄，並進一步建立全球第一個2000年的間熱帶幅合帶南北漂移的紀錄，研究發現持續往南移動，今年8月12日發表在美國國家科學院院刊。

沈川洲表示，2700年前至今，以千年尺度來看，北半球降雨有長期下降趨勢，而且後續還可能繼續減少，赤道以北越來越乾旱，現在雨量比2000多年前少了將近一半，大約1000毫米的雨量，南半球則有增加趨勢，越來越濕潤。

此外，沈川洲表示，間熱帶輻合帶位於低緯度，是地球重要的降雨帶，總雨量是全球的三分之一，全球百分之40的人口居住，是重要的生態圈，但是因為太陽直射位置變化，降雨帶會南北漂移，他們發現2000年來降雨帶在印度洋和太平洋區域持續往南移動，而東南亞就位於影響範圍內。

沈川洲分析，北半球雨水下降和降雨帶往南移動的原因，以千年尺度來說，跟日照量有關，北半球的日照量越來越少，雨水因此跟著減少，不過他也強調，但是以最近數十年來的降雨來看，還是跟人類活動比較有關，後續也可預期全球即將進入冰期，目前階段則是位於暖期，而且已經是「暖到盡頭」。

此外，沈川洲更提出顛覆性吳哥文明消失的可能原因，他指出，現在主流說法都是指吳哥文明是因為乾旱而消失，但是根據他們建立的2000多年降雨紀錄來看，吳哥文明滅亡當時經歷長期降雨，加上根據美國的研究，吳哥遺址可以看到水壩潰堤，運河泥沙堆積的痕跡，因此他們推測可能是因為大洪水導致吳哥文明消失。

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