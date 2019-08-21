豪雨農損破億 陳吉仲宣布救助方案指示「從寬認定」

2019-08-21 11:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕連日豪雨，重創中南部農業，行政院農業委員會初估農損金額已破億元，主委陳吉仲今天宣布救助方案，包含救助的地區與品項，並強調「災後復建第一優先」，呼籲農民趕快申請，也指示各縣市政府與鄉鎮區公所儘速辦理，「從寬認定」。

陳吉仲今在台南區農業改良場舉行「0812連日豪雨農業災損統計與救助方案」記者會，根據統計，昨天下午5時為止，造成中南部地區農業災情損失約1億404萬元，他認為農損金額近日還會再增加，盼讓農民盡快領到救助金，展開復耕。

這波連續豪雨，以南投縣損失最嚴重，高雄市居次，接著是屏東縣、嘉義縣、雲林縣、台南市等地，相關農業災損現金救助與低利貸款地區、品項已陸續公告。

陳吉仲受訪時表示，近日農委會相關官員都在中南部勘災，因此把握時間舉行記者會宣布相關辦法，希望加速各項作業；受豪雨影響的菜園、果園若不趕快清除落果與受損菜葉，復耕也會受到拖延。

陳吉仲說，豪雨到迄今逾10天，對瓜果葉菜類的影響最顯著，木瓜、百香果、西瓜、洋香瓜、胡瓜等作物的損失超過20%，已符合天然災害現金救助標準。

陳吉仲指出，政治人物要照顧農民，有些地區卻因農產品受損而針對農委會提出不實指控，如釋放冷藏、冷凍蔬菜等，他呼籲地方與中央此時應共同協助農民，不要拖延相關時程。

農委會希望公告地區的農民儘快向各鄉鎮公所申報，並做好照相存證工作。

另外陳吉仲也希望地方政府的承辦人員，如木瓜、百香果等作物損失情形明確，若農民已照相存證，應從寬儘速辦理，避免因會勘人力不足而影響申辦時程。

陳吉仲提到，因農損造成相關農產品價格波動，籲請消費者多體諒農民辛勞，他也指示各農改場全力提供技術輔導，協助農民加速復耕腳步。

農委會公告0812豪雨農業災損現金救助，南投縣以百香果、苦瓜、絲瓜為主，屏東縣是胡瓜、苦瓜、冬瓜、香瓜、洋香瓜、木瓜，以及九如鄉的西瓜。

高雄市則為木瓜、食用番茄、龍鬚菜、不結球白菜與瓜果類，包含每公頃救助額度與救助申請期限，希望農民把握時間。

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