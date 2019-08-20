今年第二大損失！ 812豪雨農損破億元 高雄流失農田8公頃

2019-08-20 18:39

〔記者簡惠茹／台北報導〕受到8月12日以來豪雨影響，台灣造成農業損失今天統計破億元，是今年第二大的農損災情，其中南投縣和高雄市損失最嚴重，以木瓜為受害主要作物，高雄農田更淹沒流失達8公頃。

農委會農糧署彙整各縣市受8月12日以來豪雨影響的農業災情，到今天下午5點為止，農業產物及民間設施估計損失計1億404萬元，農糧署指出，各縣市受損情形中，以南投縣損失4390萬元占最大宗、其次為高雄市損失2874萬元、屏東縣損失1798萬元、嘉義縣損失567萬元，以及雲林縣損失405萬元較為嚴重。

農糧署表示，農產估計損失金額共9635萬元，農作物被害面積共1698公頃，損害程度16％，換算無收穫面積277公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積374公頃，損害程度17％，換算無收穫面積65公頃，損失金額3009萬元，其次為百香果、紅龍果、番石榴及香蕉等。

這次豪雨也造成農田流失及埋沒，農糧署統計，估計損失金額769萬元，主因為高雄市農田埋沒及流失8公頃、南投縣農田流失0.5公頃，台中市農田埋沒0.2公頃。

農委會表示，目前已公告屏東縣九如鄉的西瓜、高雄市的木瓜可辦理天然現金災害救助，前者每公頃6萬元，木瓜則是每公頃7萬5千元。

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