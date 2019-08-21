確定了！Pokemon Go宣布 南美限定寶可夢10月現身新北

2019-08-21 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕精靈寶可夢GO（Pokemon Go）與新北市政府合作活動正式公布！「Pokémon GO Safari Zone New Taipei City」10月3日至6日在新北市的新北大都會公園登場，玩家可以在新北大都會公園及新北市另行選定的60個熱門觀光景點遇到稀有寶可夢，包含南美限定的蟲系寶可夢「赫拉克羅斯」。

Pokemon Go今（21日）在官網宣布，與新北市政府合作，在新北市的大都會公園舉辦「Pokémon GO Safari Zone New Taipei City」，活動期間內每日上午10點到下午5點，玩家們將能夠在新北大都會公園及新北市另行選定的60個熱門觀光景點捕捉到飛天螳螂、三蜜蜂及其他水屬性、草屬性及蟲屬性的寶可夢。

根據官方所曝光的合作圖片，還可以見到還有稀有寶可夢「未知圖騰」跟南美限定的蟲系寶可夢「赫拉克羅斯」等，Pokemon Go開發團隊邀請大家10月新北市見。

新北市政府觀光旅遊局透露，屆時全市旅宿、伴手禮業者都會同步推出住宿和產品優惠，主會場將有超高人氣的皮卡丘也會來到現場表演並舉辦見面會，而除了主會場之外，包含深澳漁港、水湳洞、碧潭風景區、淡蘭古道、烏來瀑布、三重空軍一村、中和烘爐地等新北市60處人氣景點也將會同步出現稀有寶可夢。

新北市政府觀光旅遊局局長張其強表示，這次結合全球高人氣的Pokemon Go，希望能藉此機會讓國內外遊客以步行方式，領略遊覽新北市多元的在地觀光特色，預估這4天的活動將吸引新北市轄內外，鄰近臺北、基隆、宜蘭、桃園地區以及來自國內外的訓練家踴躍參與。

去年台南市政府與「Pokémon GO」合作，在台南30個景點設置活動會場，釋放出稀有寶可夢讓玩家抓寶，據了解，當時單日抓寶人數達30萬人次，5天下來商機上看15億元。

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